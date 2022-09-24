Гертл о матчах НХЛ в Чехии: «Поддерживаем Барабанова. Он один из самых приятных парней и не должен быть наказан»

высказался касательно возможного запрета Чехии на въезд российских игроков НХЛ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Мы поддерживаем команду, и особенно Барби (Барабанова). Я много играл с ним в прошлом году, и он отличный парень.

Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней», – приводит слова чешского форварда «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, , Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

Генменеджер «Сан-Хосе» о матче НХЛ в Чехии и российских игроках: «Или едем все, или никто не едет. Хоккеисты не сделали ничего плохого»