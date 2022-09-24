Гертл о матчах НХЛ в Чехии: «Поддерживаем Барабанова. Он один из самых приятных парней и не должен быть наказан»

Теги Сан-Хосе НХЛ Томаш Гертл Александр Барабанов NHL Global Series Хоккей

Томаш Гертл высказался касательно возможного запрета Чехии на въезд российских игроков НХЛ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Мы поддерживаем команду, и особенно Барби (Барабанова). Я много играл с ним в прошлом году, и он отличный парень.

Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней», – приводит слова чешского форварда «Сан-Хосе» San Jose Hockey Now.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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