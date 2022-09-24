Жамнов о матчах НХЛ в Праге: «Запрет Чехии – это их амбиции. Но спортсмены-то здесь причем? Это полный бред»

высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков НХЛ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Поддержка российских игроков, которые находятся в , – это большой плюс. То, что чехи не хотят видеть российских игроков – это полный бред. Я думаю, что остальные клубы последуют примеру «Сан-Хосе».

Если один клуб так поступил, то и другие клубы придерживаются такого же мнения. Или приезжает вся команда, или никто не едет. Запрет Чехии – это их амбиции. Но спортсмены-то здесь причем?» – сказал главный тренер сборной России.

и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

НХЛ не будет проводить матчи в Чехии, если возникнут препятствия для участия россиян («Р-Спорт»)