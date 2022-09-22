Генменеджер «Сан-Хосе» о матче НХЛ в Чехии и российских игроках: «Или едем все, или никто не едет. Хоккеисты не сделали ничего плохого»

Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о возможном запрете Чехии на въезд российских игроков НХЛ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.
«Или мы все поедем, или никто не поедет. Я твердо убежден в том, что мы одна команда. Одна команда.
Это не вина игроков. Они не сделали ничего плохого. Поэтому я не думаю, что они должны быть наказаны. Мы поддерживаем их, и мы все едины», – сказал Майк Грир.
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября. В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.
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