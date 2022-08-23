Фетисов о российском хоккее: «У нас нехватка кадров, кризис. Как только россияне будут на высоком уровне – легионеров приглашать не придется»

считает, что в России не хватает хоккеистов высокого уровня.

«Легионеров приглашают потому, что они качественные игроки. У нас нехватка таких кадров.

Чем качественнее игрок любой национальности, тем быстрее растет мастерство всех, в том число и наших молодых ребят.

Я не думаю, что у нас сейчас достаточно хоккеистов в стране, которые могут поднять уровень для того, чтобы появлялись мега-игроки. Есть некий кризис.

Если пригласили на место русского игрока легионера, этого вратаря из Словакии – значит не было хорошего хоккеиста в клубе.

Как только российские хоккеисты будут на высоком уровне – легионеров приглашать не придется. Так же это и работает с другими странами», – заявил двукратный олимпийский чемпион.