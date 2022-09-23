Фетисов о том, приближается ли уровень КХЛ к НХЛ: «Пока близко ничего нет. Я предлагал решение – не должно быть клубов-олигархов»

считает, что уровень КХЛ не приближается к .

– Как вам кажется, уровень нашей подтягивается к уровню НХЛ?

– Пока близко ничего нет. По организации, может, все хорошо. Хотя не слежу так пристально. Но то, что удается увидеть… в общем, качество игры – отдельная тема.

– То есть пока рано об этом говорить?

– Не рано, а поздно. Надо было раньше говорить. Я же предлагал решение – у нас не должно быть клубов-олигархов. Не деньги, а спортивный принцип, равные возможности должны быть главной движущей силой.

В НХЛ ни один клуб не имеет преимущества даже в доллар перед другими клубами. Иначе он вылетит из лиги. Представьте, если у трех клубов НХЛ будет возможность покупать кого угодно за любые деньги, а у остальных не будет денег на это.

И кому такая лига будет нужна? Сразу же упадет интерес в разы. И никакого прогресса не будет. Честно говоря, я уже устал об этом рассуждать на протяжении многих лет. Но все остается как есть, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Сейчас в КХЛ действует жесткий потолок зарплат в размере 900 миллионов рублей. При этом размер пола зарплат составляет 315 миллионов.