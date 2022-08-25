Фетисов о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Безобразие. Почему игрокам из других стран можно, а русским нет?»

Вячеслав Фетисов раскритиковал запрет НХЛ на вывоз Кубка Стэнли российским игроком.
«Это безобразие. Может, руководство еще одумается, хотя времени уже не осталось.
Лично мне неприятна эта ситуация, но это тенденция, которая происходит в Европе на данный момент. Наши хоккеисты играют в НХЛ и являются одними из лучших, поэтому я считаю странной позицией лишать их возможности привозить кубок на родину.
Я первый, кто привез Кубок Стэнли в Россию, и даже тогда мне не давали на это согласия. Тогда они говорили, что мы не та страна, в которую нужно привозить кубок. В итоге тогда я добился разрешения. И очень неприятно, что сейчас эти случаи повторяются.
У обладателя Кубка Стэнли есть право провести с ним время в кругу друзей, семьи. Почему игрокам из других стран можно воспользоваться этим правом, а русским нет?» – сказал депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион.