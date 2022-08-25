Фетисов о Кубке мира-2024 без России: «Пусть попробуют провести его без Овечкина, Малкина. Мне в это не верится, это глупость»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Кубок мира Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о возможном проведении Кубка мира-2024 без сборной России.

Участие команды в турнире остается под вопросом.

«Кубок мира без участия России? Ну пусть попробуют провести его без Александра Овечкина, Евгения Малкина. Мне в это не верится. Это же глупость.

Исходя из логики и разума, сборная России должна участвовать в этом турнире, у нас хорошие шансы на это, учитывая, что Кубок будет проведен при организации НХЛ.

В НХЛ умеют считать деньги, учитывать интерес. В разгар сезона можно будет увидеть фантастический хоккей. Сможет ли Россия ставить условия для участия в турнире? Надо будет исходить из предложения, которое поступит. Сейчас об этом рано говорить», – сказал депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион.

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