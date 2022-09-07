Фетисов о Кубке мира-2024: «Уверен, что сборная России должна выступать сама по себе. Без наших звезд турнир не будет иметь такую ценность»

убежден, что сборная России должна играть на Кубке мира отдельной командой.

Ранее стало известно о словах Фетисова насчет того, что есть вероятность выступления российских игроков на турнире в составе сборной Европы.

объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Меня эти ребята неправильно поняли – я сказал, что это может быть одним из вариантов.

Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной.

Без наших звезд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», – сказал двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка Канады.