Фетисов о Кубке мира-2024: «Уверен, что сборная России должна выступать сама по себе. Без наших звезд турнир не будет иметь такую ценность»

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Вячеслав Фетисов убежден, что сборная России должна играть на Кубке мира отдельной командой.

Ранее стало известно о словах Фетисова насчет того, что есть вероятность выступления российских игроков на турнире в составе сборной Европы.

НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу участия сборной России ясности на данный момент нет.

Ранее национальные команды были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Меня эти ребята неправильно поняли – я сказал, что это может быть одним из вариантов.

Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной.

Без наших звезд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», – сказал двукратный олимпийский чемпион и победитель Кубка Канады. 

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