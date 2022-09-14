«Молот» опубликовал ролик, в котором Гулявцев собирается поджечь машину судьи Гашилова в Перми: «На красивой ноте поставили точку в истории»

«Молот» опубликовал ролик с Александром Гулявцевым и судьей Виктором Гашиловым.

В октябре 2019 года экс-главный тренер , а ныне гендиректор «Молота» Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

«Осенью 2019 года на матче регулярного чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и московским «Динамо» произошел инцидент, который мгновенно разлетелся по всем информационным ресурсам. Именно тогда Александр Гулявцев сказал Виктору Гашилову знаменитую фразу: «Я тебе в Перми машину сожгу!»

Сразу же после той игры конфликт был улажен, но для того, чтобы не допускать новые домыслы и Виктор Гашилов вновь встретились на льду, но уже в УДС «Молот» в Перми на матче между «Молотом» и ХК «Горняк-УГМК», и на красивой ноте поставили точку в этой истории», – говорится на сайте клуба.

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