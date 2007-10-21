Тренер «Амура» Гулявцев – судье: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

«Амур» уступил московскому (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В конце третьего периода хабаровский клуб получил 2-минутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Главный тренер Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув арбитру Виктору Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

«Амур» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 матчах сезона.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌