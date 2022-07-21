Евгений Григоренко: «В России нет игрока, выигравшего МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Было бы прикольно первым открыть этот клуб»

Евгений Григоренко предложил создать российский Тройной Золотой Клуб.

В следующем сезоне нападающий будет выступать за «Дизель» в .

– Почему довольно быстро подписал контракт в это межсезонье, не стал ждать вариантов с КХЛ?

– Я уже третий или четвертый год долблюсь в эту дверь, кахаэловскую, но пока никто не открыл. Понятное дело, что хочется вернуться. Я знаю, что могу вернуться, неоднократно уже про это говорил.

Все у меня есть: не хватает финального шага подписать контракт в КХЛ – даже двусторонний.

Я был на просмотровых контрактах в «Амуре», «Адмирале» и «Северстали», и только в Череповце просмотр увенчался успехом — там был тренером Александр Гулявцев, и он меня подписал уже через три дня.

В Хабаровске и Владивостоке такого не было. Я никогда не сдамся, надеюсь, кто-то еще поверит в меня.

– В прошлое межсезонье Тертышный и Пилипенко поднялись в КХЛ и там далеко не затерялись. Видишь для себя подобную перспективу при хорошей игре?

– С Тертышным мы знакомы, я как-то проходил предсезонку с «Челметом», как раз после просмотра в . Он и катается хорошо, и бросает здорово, и поле видит, и отдать может.

Пилипенко тоже парень с головой, неординарный, на креативе. Им дали шанс, и они показали результат. Мое дело – играть, совершенствоваться и продолжать верить в себя.

– Ты выигрывал Кубок Харламова со «Стальными Лисами», имел отношение к Кубку Гагарина с . Рассчитываешь ли выиграть еще что-то в своей карьере игрока?

– Очень хочу выиграть Кубок Петрова. В хоккее хорошо известен Тройной Золотой Клуб, куда попадают чемпионы Олимпиад, мира и обладатели Кубка Стэнли.

В то же время в России, насколько я знаю, нет ни одного игрока, который одновременно выиграл бы чемпионаты , ВХЛ и . Мне было бы прикольно первым открыть этот клуб, – сказал Григоренко.