Александр Гулявцев: «Металлург» – более творческая команда, в финале не будут отступать от своей игры. ЦСКА сбалансирован в плане работы»

поделился мыслями о финале Кубка Гагарина.

Первый матч серии между и состоится 18 апреля.

«Соглашусь, что «Магнитка» – более творческая команда.

У нее хватает исполнителей, которые индивидуально могут решить исход матчей. ЦСКА – сбалансированная команда в плане работы, но и у них есть свои исполнители.

Стили команд, может быть, и схожи, но по исполнителям, конечно, «Магнитка» – более игровая команда.

Я думаю, что в финале «Магнитка» не будет отступать от своей игры, потому что она приносила команде результат на протяжении и регулярного чемпионата, и плей-офф», – сказал бывший главный тренер «Северстали» и «Амура», а ныне являющийся генеральным директором «Молота».

Тренер ЦСКА Евгений Корешков – легенда «Металлурга»: в конце 90-х играл в советский хоккей и забивал даже зубами