Александр Гулявцев: «Металлург» – более творческая команда, в финале не будут отступать от своей игры. ЦСКА сбалансирован в плане работы»

Александр Гулявцев поделился мыслями о финале Кубка Гагарина.
Первый матч серии между «Металлургом» и ЦСКА состоится 18 апреля.
«Соглашусь, что «Магнитка» – более творческая команда.
У нее хватает исполнителей, которые индивидуально могут решить исход матчей. ЦСКА – сбалансированная команда в плане работы, но и у них есть свои исполнители.
Стили команд, может быть, и схожи, но по исполнителям, конечно, «Магнитка» – более игровая команда.
Я думаю, что в финале «Магнитка» не будет отступать от своей игры, потому что она приносила команде результат на протяжении и регулярного чемпионата, и плей-офф», – сказал бывший главный тренер «Северстали» и «Амура», а ныне являющийся генеральным директором «Молота».
Тренер ЦСКА Евгений Корешков – легенда «Металлурга»: в конце 90-х играл в советский хоккей и забивал даже зубами