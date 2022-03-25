Александр Гулявцев: «Спартак» должен цепляться за серию со СКА, отступать некуда»

Александр Гулявцев поделился мыслями о сериях плей-офф КХЛ-2022.

«Обе серии очень интересные – и – , и – «Магнитка», несмотря на то, что «Спартаку» отступать некуда. Это показывает и счет трех матчей – 2:1, хотя матчи нерезультативные, но интересные. «Спартак» должен цепляться за эту серию.

СКА с креативными игроками играет от обороны? Это видение тренерского штаба, как играть команде. На мой взгляд, есть результат, хотя, конечно, хотелось бы болельщикам видеть обилие голов, как в серии «Магнитки» и Омска. У «Спартака» тоже есть креативные игроки – есть установки, видимо, играть более надежно, без авантюр. Поэтому такой счет – победа любой ценой.

Показал ли Кузьменко, что его стоило взять на Олимпиаду? Многих игроков не хватало в Пекине. Кузьменко – игрок креативный, может создать момент для себя и партнера, сыграть нестандартно, что он вчера и сделал. На мой взгляд, его действительно не хватало», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.