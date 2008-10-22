«Амур» оштрафован на 300 тысяч рублей за поведение Гулявцева. Он угрожал судье сжечь машину

«Амур» наказан штрафом за поведение главного тренера Александра Гулявцева в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5). Хабаровский клуб должен заплатить 300 тысяч рублей.

Также лига предупредила «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж КХЛ.

В конце третьего периода хабаровчане получили 2-минутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув арбитру Виктору Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

Тренер КХЛ пообещал сжечь машину судьи 😳🔥🚓 Потом сказал, что это шутка

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