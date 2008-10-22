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«Амур» оштрафован на 300 тысяч рублей за поведение Гулявцева. Он угрожал судье сжечь машину

Теги Амур судьи Александр Гулявцев Виктор Гашилов КХЛ Хоккей

«Амур» наказан штрафом за поведение главного тренера Александра Гулявцева в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5). Хабаровский клуб должен заплатить 300 тысяч рублей.

Также лига предупредила «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж КХЛ.

В конце третьего периода хабаровчане получили 2-минутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув арбитру Виктору Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

Тренер КХЛ пообещал сжечь машину судьи 😳🔥🚓 Потом сказал, что это шутка

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