Хо-Сэнг о Салавате Юлаеве: «Парни рассказали, что он был кем-то вроде Робин Гуда, а мне нравится Робин Гуд!»

Нападающий начал ознакомление с историей Уфы.

– По прилету вы говорили, что постараетесь изучить историю города и клуба. Уже что-то узнали?

– Парни из команды показали мне некоторые достопримечательности. Например, мы были у монумента Дружбы, еще ходили к памятнику Салавату Юлаеву. Я узнал, что это национальный башкирский герой.

Парни рассказали, что он был кем-то вроде Робин Гуда, а мне нравится Робин Гуд! Круто играть за команду, которая носит имя подобного персонажа. Это отражает и мою жизненную позицию. Для меня важно делиться, помогать людям. Но пока у меня еще очень поверхностные знания о стране, я не знаю всей истории.

– Какие любимые места уже появились в Уфе?

– Мое любимое место – это хоккейная площадка. Люблю приходить на арену каждый день, видеться с командой, великолепным тренером по физподготовке Адрианом Вальво, который держит меня в тонусе, – сказал Хо-Сэнг в интервью «Бизнес Online».