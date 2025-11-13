Ротенберг потренировался на льду с Аскольдом Запашным: «Дисциплина, контроль, координация требуются и при дрессировке тигров, и в хоккее»

Роман Ротенберг провел тренировку с Аскольдом Запашным.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг провел тренировку на льду с народным артистом России, дрессировщиком Аскольдом Запашным.

«Сегодня вышли на лед вместе с Аскольдом Запашным. Он отлично понимает, что такое дисциплина, работа, контроль и координация – все это требуется и при дрессировке тигров, и в хоккее.

Аскольд начал заниматься хоккеем всего четыре года назад, но уже достиг хорошего уровня. Как профессиональный артист цирка, который не только работает с тиграми, но и владеет жонглированием, он обладает выдающейся координацией, развитой мелкой моторикой и быстрым мышлением. Поэтому многие элементы хоккея, включая контроль шайбы, ему даются легко.

Пример Аскольда наглядно показывает: начать играть в хоккей можно в любом возрасте. Главное – желание и труд», – написал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Работаем без остановок ради будущего хоккея. Форум «Россия – спортивная держава» стал важной площадкой для обсуждения вопросов развития спорта»