«Нравятся AC/DC, Queen, Metallica, Van Halen, The Beatles очень классные, Mariana Trench. Рэп был со мной в тяжелые времена и служил терапией». Хо-Сэнг о музыке

Нападающий рассказал о том, какая музыка ему нравится.

– В 2020 году вы выпустили рэп-песню. И она неплоха с музыкальной точки зрения. С удовольствием бы добавил ее в Apple Music, если бы она там была. Как давно вы занимаетесь музыкой?

– Кажется, лет с 18. Мой друг поддержал мои начинания, я начал писать и пытаться выражать себя таким образом. Через музыку я старался узнавать лучше самого себя.

– Почему именно рэп?

– Мне всегда нравился рэп, он делал меня лучше. В тяжелые времена рэп был со мной и служил своего рода терапией.

– О чем ваша песня?

– Она об обучении, как и следует из названия. О познании себя на протяжении жизненного пути. Я написал много песен, из которых можно составить альбом. Но я пока не в состоянии сделать это из-за хоккея. Надеюсь, однажды это произойдет.

– Какая еще музыка вам нравится?

– Любая музыка – от классики и даже до кантри. Есть где-то 10 кантри-песен, которые мне нравятся. Конечно, это не особо моя музыка. Но я знаю людей, которые такое любят.

– Что насчет российской музыки?

– Мы слушаем ее в раздевалке, она хороша. Конечно, я не понимаю, о чем там поется. Но мне нравится вайб. Многие россияне ведь тоже любят англоязычную музыку, не понимая слов.

– Рок тоже любите?

– Да, мне нравятся AC/DC, Queen, Metallica, Van Halen, The Beatles очень классные, Mariana Trench. Из более прогрессивного – Green Day, Sum 41, Rush.

– А вы получали какое-то музыкальное образование или играете на инструментах?

– Нет. Музыка живет во мне. Это важная часть моей жизни, она очень помогает в трудные моменты.

Прозвучит странно, но если ты совершил ошибку, то кто-то совершал такую же ранее. Плохое настроение, ты провалил игру. Гарантирую, что кто-то уже написал песню о своем плохом дне. Ты расстался с любимой? Об этом тоже написано масса песен. И из-за этого ты уже не чувствуешь себя таким одиноким, – сказал Хо-Сэнг в интервью «Бизнес Online».