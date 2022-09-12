Хо-Сэнг о России: «Из-за сообщений в медиа последних месяцев я не знал, чего ждать. В школе слышал, что здесь холодно и всегда темно»

Нападающий поделился впечатлениями от России.

– Джош, вы уже месяц в России. Поделитесь своими впечатлениями…

– Все круто. Я еще не могу говорить о всей России, но провел уже достаточно времени в Уфе. Это один из лучших городов, где я был. Люди здесь очень добрые, интересная культура, есть что изучить из истории города. Я счастлив, что получил возможность поиграть за «Салават».

– Был культурный шок?

– Он часто встречается, когда ты покидаешь дом. Я увидел другой стиль жизни, попробовал другую еду. Первое время было непривычно. Но уже через пару дней я нашел несколько приглянувшихся мне заведений. И с каждым днем становилось все легче. Но, независимо от культуры, я хочу играть в хоккей и побеждать.

– Что вы знали о России до своего приезда сюда?

– Из-за сообщений в медиа последних месяцев я не знал, чего ожидать от приезда в Россию. Это очевидно. У меня особо не было общих знаний о стране. В школе я слышал, что здесь холодно и всегда темно. Но, когда я приехал в Уфу, здесь было так солнечно, так жарко. Так много людей! – сказал Хо-Сэнг в интервью «Бизнес Online».