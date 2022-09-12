Аршавин не хочет быть тренером, как Ротенберг: «У меня таких амбиций нет. Хотя тренеры академии жалуются, что я рычу на игроков больше них»

рассказал, что не планирует становиться тренером.

– Честно говоря, не успел подумать, чем заниматься после завершения карьеры, как поступило предложение от Сергея Фурсенко работать в клубе. Это было несколько лет назад.

Как сейчас складывается моя карьера, я рад. Нравится ходить на работу, быть в футболе. Видите, даже приехал на матч болельщиков «Зенита» и «Динамо», раз есть свободное время. Мне тяжело будет без футбола, если он когда-нибудь уйдет из моей жизни.

– Тренировать нет мыслей?

– Таких мыслей не возникает. Хотя тренеры академии «Зенита» иногда жалуются на то, что я ору, даже, сказал бы, рычу с бровки на игроков больше, чем они. Была мысль пойти учиться на категорию B. Вроде Быстрый (Владимир Быстров. – прим.) там все организовал, но все заглохло.

– Некоторые менеджеры становятся главными тренерами – как в хоккее.

– Да, знаю. У меня таких амбиций нет.

– У молодых игроков «Зенита», которых вы курируете, сейчас больше шансов пробиться в основной состав, чем раньше?

– Да я не сказал бы. В нынешние времена там очень серьезная конкуренция. Пока есть возможность, думаю, клубы РПЛ будут стараться приобретать уже готовых, более сильных футболистов. Так что для молодежи особо ничего не изменилось.

– У бывших игроков лондонского «Арсенала» сейчас принято спрашивать, за кого болела Королева Елизавета?

– Не в курсе, честно говоря. По-моему, не за нас. Знаю, что она принимала игроков «Арсенала» в Букингемском дворце после открытия стадиона. Но такие особы в стороне от клубных пристрастий, – сказал заместитель генерального директора .