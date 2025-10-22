Кросби с 1896-м очком с учетом плей-офф и рекордом «Питтсбурга», Джек Хьюз с хет-триком и Шефер с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Сидни Кросби, Джек Хьюз и Мэттью Шефер – звезды дня в НХЛ.

Три первых номера драфта (2005, 2019, 2025) вошли в тройку лучших по итогам очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер с 2 (1+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (4:3). Первый номер драфта-2025 набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры и повторил рекорд лиги для защитников.

Вторая звезда – форвард «Нью-Джерси » Джек Хьюз с 3 шайбами в ворота «Торонто» (5:2). Хет-трик стал для первого номера драфта-2019 третьим за карьеру в лиге.

Первая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби , забросивший шайбу в матче с «Ванкувером» (5:1). Первый номер драфта-2005 набрал 1896-е очко в лиге с учетом плей-офф и стал рекордсменом «Питтсбурга» , обогнав Марио Лемье (а в общем зачете в истории лиги вышел на 7-е место).

Кроме того, гол стал для него 700-м за карьеру в лиге с учетом плей-офф (17-й результат в истории).