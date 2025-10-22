Самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за тумана. Борт с командой отправили в Тюмень, матч с «Авангардом» – завтра («Вброс по борту»)
Самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за тумана.
Команда летела из Владивостока в Омск, где завтра должна сыграть с «Авангардом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Как пишет телеграм-канал «Вброс по борту», сегодня утром взлетно-посадочную полосу в омском аэропорту окутал густой туман.
Из-за этого борт с игроками клуба из Череповца был отправлен в Тюмень.
По данным портала «СуперОмск», сложные погодные условия привели к задержке не менее десяти рейсов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
