Самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за тумана. Борт с командой отправили в Тюмень, матч с «Авангардом» – завтра («Вброс по борту»)

Самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за тумана.

Команда летела из Владивостока в Омск, где завтра должна сыграть с «Авангардом » в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Как пишет телеграм-канал «Вброс по борту», сегодня утром взлетно-посадочную полосу в омском аэропорту окутал густой туман.

Из-за этого борт с игроками клуба из Череповца был отправлен в Тюмень.

По данным портала «СуперОмск», сложные погодные условия привели к задержке не менее десяти рейсов.