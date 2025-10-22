  • Спортс
Бучневич продлил безголевую серию до 6 матчей со старта сезона. У форварда «Сент-Луиса» 4 ассиста и 9 бросков на отрезке

Павел Бучневич продлил безголевую серию до 6 матчей со старта сезона.

Форвард «Сент-Луиса» остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2 ОТ). 

В 6 играх в текущем сезоне у 30-летнего россиянина 4 (0+4) очка при нейтральной полезности, 9 бросках в створ и среднем времени на льду 17:13. 

Сегодня Бучневич (18:41) завершил игру с нейтральной полезностью и без бросков в створ. У него 1 блок, 1 потеря и малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
