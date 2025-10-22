Летанг – 5-й игрок в истории «Питтсбурга» с 600+ ассистами в регулярках. Среди защитников в истории НХЛ – 20-й

Крис Летанг – 5-й игрок в истории «Питтсбурга» с 600+ ассистами в регулярках.

Защитник «Пингвинс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

На счету 38-летнего канадца стало 3 (0+3) очка в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+3». За карьеру в рамках регулярок – 775 (175+600) баллов в 1168 играх.

Он стал 5-м игроком в истории пенсильванского клуба, достигшим отметки 600 результативных передач. Выше идут Сидни Кросби (1066 в 1359 играх), Марио Лемье (1033 в 915), Евгений Малкин (840 в 1220) и Яромир Ягр (640 в 806).

Среди защитников в истории лиги Летанг стал 20-м , кому удалось сделать 600+ ассистов. Рекордом владеет Рэй Бурк (1169 в 1612), среди действующих игроков лучший результат у Эрика Карлссона («Питтсбург», 673 в 1091).