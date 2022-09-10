Роман Ротенберг: «Приятно стартовать с четырех побед подряд. Думаю, мы не разочаровали тех, кто нас поддерживал»

подвел итоги первой домашней серии СКА.

Клуб выиграл все четыре матча в сезоне.

«Приятно стартовать с четырех побед подряд, особенно когда играешь перед своими болельщиками.

На нас лежала огромная ответственность и, думаю, мы не разочаровали тех, кто в течение недели нас так горячо поддерживал. Спасибо всем болельщикам – и в Ледовом, и у телеэкранов!

К сожалению, не обошлось и без неприятных потерь – теперь нам особенно важно выигрывать в каждом матче, работать на максимум в каждой смене, ведь мы бьемся не только друг за друга и за клуб, но и за и за каждого, кто из-за травм сейчас не может выйти на лед.

Впереди три гостевых матча – подготовимся и приедем во всеоружии! Только СКА и только победа!» – написал главный тренер СКА.