Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба. Болельщики «Брюинс» устроили форварду «Флориды» овацию

Брэд Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба.

Форвард «Флориды» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (4:3).

Для 37-летнего канадца это был первый матч на арене «Бостона » после обмена в «Пантерс» перед дедлайном в прошлом сезоне.

Игрок не смог договориться с клубом о новом контракте, после чего запросил обмен во «Флориду», в составе которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.

Маршанд выступал за «Бостон» с 2009 года и выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в 2011 году.

В сегодняшнем матче Брэд дважды ассистировал партнерам, а также получил малый штраф во втором периоде.

По ходу игры клуб показал видеоролик в честь бывшего капитана. На глазах Маршанда выступили слезы, а болельщики устроили ему овацию – как и до этого, когда игрок уходил с раскатки.