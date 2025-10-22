«Калгари» отправил Мироманова в АХЛ. Защитника с кэпхитом 1,25 млн долларов никто не забрал с драфта отказов
«Калгари» отправил Даниила Мироманова в АХЛ.
28-летнего защитника никто не забрал с драфта отказов.
В текущем сезоне Мироманов провел 1 матч и не отметился результативными действиями.
Его контракт с кэпхитом 1,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
За карьеру в регулярках НХЛ Даниил провел 94 матча за «Вегас» и «Флэймс», набрав 23 (7+16) очка. В АХЛ на его счету 95 игр и 68 (21+47) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Flames Nation
