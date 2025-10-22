Джек Хьюз сделал 3-й хет-трик в карьере в НХЛ в матче с «Торонто». Он делит 6-е место в истории «Нью-Джерси» по их числу

Джек Хьюз сделал 3-й хет-трик в НХЛ в матче с «Торонто».

Форвард «Нью-Джерси » забросил 3 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Мэйпл Лифс» (5:2) и был признан первой звездой встречи.

На счету 24-летнего американца стало 9 (6+3) очков в 6 играх в текущем сезоне.

Хет-трик стал для него 3-м за карьеру в лиге. По их числу в рамках регулярок Хьюз делит 6-е место в истории «Девилс» с Клодом Лемье , Бобби Холиком , Рэнди Маккеем, Стефаном Рише и Бобом Макмилланом.

В топ-5 входят Патрик Элиаш (8), Джон Маклин (6), Пэт Вербик (5), Кирк Мюллер и Уилф Пэймент (по 4).