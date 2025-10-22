18-летний Шефер набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры в НХЛ – 1+1 с «Сан-Хосе». Первый номер драфта-2025 повторил рекорд лиги для защитников
Мэттью Шефер набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры в НХЛ.
Защитник «Айлендерс» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3).
На счету 18-летнего канадца стало 7 (2+5) баллов в 6 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 22:06.
Шефер отмечался результативными действиями в каждом из первых своих 6 матчей в НХЛ.
Мэттью повторил рекорд лиги для защитников по продолжительности результативной серии с момента дебюта. Его установил Марек Жидлицки (2003/04, «Нэшвилл», 6 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
