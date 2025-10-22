0

Орлов сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника «Сан-Хосе» 0+5 в 6 играх

Дмитрий Орлов сделал передачу в матче НХЛ с «Айлендерс» (3:4).

Защитник «Сан-Хосе» набрал 5-е (0+5) очко в сезоне, всего он провел 6 игр.

Сегодня за 24:37 – лучший показатель среди полевых игроков «Шаркс» (3:33 – в большинстве, 1:53 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, 4 потери шайбы, 1 перехват, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoДмитрий Орлов
logoСан-Хосе
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов против «Юты»: ассист, 2 броска, 2 хита, 2 малых штрафа и «минус 1» за 22:49. У него 0+4 в 4 играх в сезоне
18 октября, 05:40
Орлов набрал 0+2 в матче с «Анахаймом». У защитника «Сан-Хосе» 3 броска, 5 хитов, 2 потери и «+1» за 21:23
212 октября, 06:05
Орлов забросил 1-ю шайбу за «Сан-Хосе» – в матче с «Вегасом» на предсезонке
427 сентября, 04:46Видео
Главные новости
Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба. Болельщики «Брюинс» устроили форварду «Флориды» овацию
544 минуты назадВидео
Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков и «+5» в 6 играх
2сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Флорида» одолела «Бостон», «Коламбус» забил 5 голов «Далласу», «Юта» принимает «Колорадо»
146сегодня, 02:35Live
Овечкин набрал 5-е очко в сезоне – передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00
4сегодня, 01:53
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо»
3вчера, 20:59
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать, но дается тяжело»
4вчера, 20:19
Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»
1вчера, 20:07
Джозеф Бландиси: «Овечкин – прирожденный завершитель атак, а Кросби – более универсальный игрок. Состязание друг с другом мотивирует их каждый день»
4вчера, 19:31
«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол
25вчера, 19:20Видео
КХЛ. «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
260вчера, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр
129 минут назадВидео
Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом». У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 10:16
59 минут назад
Сорокин выиграл 2-й матч подряд после 3 поражений – 33 сэйва из 36 против «Сан-Хосе»
сегодня, 02:38
Грицюк сделал передачу в матче с «Торонто». У форварда «Нью-Джерси» 0+4 в 6 играх
сегодня, 02:24
Малкин набрал очки в 4-м матче подряд – передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах
1сегодня, 02:10
«Спартак» в 12-й раз выиграл, уступая в три шайбы, и повторил рекорд «Ак Барса». У «Динамо» 11 таких побед в КХЛ, у СКА и «Металлурга» – по 9
6вчера, 21:13
Президент «Монреаля» о контракте Хатсона на 70,8 млн: «Когда речь о больших деньгах и долгих сроках – это сложно. Мы нашли компромисс»
2вчера, 20:54
Защитник «Торпедо» Бойков: «Гольф приносит ментальное расслабление, но это тяжелый спорт. Вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. Но это игра одного миллиметра»
1вчера, 20:38
Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей – главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»
2вчера, 19:56
«Фантом-удаление». Буцаев про подножку Аланова в игре с «Металлургом»
4вчера, 19:47Видео