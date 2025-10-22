Орлов сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника «Сан-Хосе» 0+5 в 6 играх
Дмитрий Орлов сделал передачу в матче НХЛ с «Айлендерс» (3:4).
Защитник «Сан-Хосе» набрал 5-е (0+5) очко в сезоне, всего он провел 6 игр.
Сегодня за 24:37 – лучший показатель среди полевых игроков «Шаркс» (3:33 – в большинстве, 1:53 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, 4 потери шайбы, 1 перехват, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
