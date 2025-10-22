Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф – 17-й результат в истории. По очкам в этом зачете (1896) он вышел на чистое 7-е место, обогнав Лемье

Сидни Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф – 17-й результат в истории.

Капитан «Питтсбурга » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

На счету 38-летнего канадца стало 8 (4+4) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок – 1695 (629+1066) балла в 1358 играх. С учетом плей-офф – 1896 (700+1196) очков в 1539 играх.

Кросби – 17-й игрок в истории лиги, достигший отметки 700 шайб с учетом плей-офф. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (1016), на втором месте идет капитан «Вашингтона » Александр Овечкин (975).

За ними следуют Горди Хоу (869), Бретт Халл, Яромир Ягр (оба – 844), Марк Мессье (803), Фил Эспозито (778), Марио Лемье (766), Стив Айзерман (762), Марсель Дионн (752), Майк Гартнер (751), Теему Селянне (728), Люк Робитайл (726), Брендан Шенахан (716), Джо Сакик (709) и Яри Курри (707).

Добавим, что по очкам с учетом плей-офф Сидни вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Лемье (1895 баллов в 1022 играх) и став рекордсменом «Пингвинс» по этому показателю.

Выше идут Гретцки (3237 в 1694), Мессье (2181 в 1991), Ягр (2122 в 1941), Хоу (2010 в 1924), Фрэнсис (1941 в 1902) и Айзерман (1940 в 1710).