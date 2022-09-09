Плющев о словах Ротенберга про СКА и «Ливерпуль»: «Начали с футболистами сравнивать почему-то. Я бы предпочел, чтобы ЦСКА и другие играли как в 70-е»

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Владимир Плющев оценил слова Романа Ротенберга, сравнившего СКА с «Ливерпулем». 

– После матча с «Барысом» наставник СКА Роман Ротенберг сравнил свою команду с футбольным «Ливерпулем».

– Не знаю, у нас почему-то хоккеистов начали сравнивать с футболистами. Я, конечно, понимаю, что нам теперь можно рассчитывать только на бразильцев в хоккее. Скандинавов всех затрясло, и они не хотят своим комфортом у себя на родине жертвовать. В принципе, это их право.

Но вопрос в другом – кто-то хочет играть в хоккей как бразильцы, кто-то – как «Ливерпуль». Я бы предпочел, чтобы ЦСКА играл как ЦСКА 70-х годов, и «Спартак», и московское «Динамо».

А чего сравнивать с футболистами? У них своя свадьба, в хоккее – своя, – сказал бывший тренер сборной России. 

Ротенберг о СКА: «Играем как «Ливерпуль» или «Юве» – агрессивно, в давление на всех участках поля. «Зенит» тоже старается так играть»

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