Аскаров пропустил 4 шайбы в матче с «Айлендерс» после 27 бросков. У вратаря «Сан-Хосе» 3 поражения в 3 играх в сезоне при 83,7% сэйвов и КН 5,72
Ярослав Аскаров пропустил 4 шайбы в матче с «Айлендерс» после 27 бросков.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:4).
Поражение стало для 23-летнего россиянина 3-м в 3 матчах в сезоне (83,7% сэйвов, коэффициент надежности 5,72).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
