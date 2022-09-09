Ротенберг выложил фото Танкова: «Слава Богу, живой. Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!»

выложил фото травмированного .

Ранее стало известно, что форвард системы СКА перенес успешную операцию.

Напомним, защитник питерского клуба «Динамо» Артем Мальцев толкнул на борт форварда «СКА-Невы» в матче регулярного чемпионата . Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что хоккеист может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

«Слава Богу, живой.

Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!» – написал главный тренер СКА.

Страшная травма в хоккее: игрок СКА влетел головой в борт и сломал позвонок – вернется через год (в лучшем случае)