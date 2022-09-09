Ротенберг выложил фото Танкова: «Слава Богу, живой. Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!»

Теги СКА травмы КХЛ СКА-Нева ВХЛ Роман Ротенберг Кирилл Танков Хоккей

Роман Ротенберг выложил фото травмированного Кирилла Танкова.

Ранее стало известно, что форвард системы СКА перенес успешную операцию.

Напомним, защитник питерского клуба «Динамо» Артем Мальцев толкнул на борт форварда «СКА-Невы» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Танков покинул площадку на носилках. Сообщалось, что хоккеист может пропустить год из-за перелома шейного позвонка.

«Слава Богу, живой.

Будем играть за тебя и за тех пацанов, кто на травме!» – написал главный тренер СКА.

Страшная травма в хоккее: игрок СКА влетел головой в борт и сломал позвонок – вернется через год (в лучшем случае)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные