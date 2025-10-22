  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр
Видео
1

Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр

Коннор Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой».

Капитан «Эдмонтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:2 ОТ). 

28-летний канадец прервал свою безголевую серию, состоявшую из 6 матчей со старта сезона. На его счету стало 8 (1+7) очков в 7 играх в сезоне при полезности «минус 2». 

«Ойлерс» благодаря победе прервали серию поражений из 3 матчей. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoОттава
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»
28вчера, 16:49
Макдэвид остался без очков в матче с «Детройтом». У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов и «минус 3» в 6 играх сезона
3319 октября, 21:49
Макдэвид впервые в карьере в НХЛ не забил в первых 5 матчах в сезоне. У капитана «Эдмонтона» 7 ассистов, 17 бросков и «минус 1»
919 октября, 03:55
Главные новости
Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба. Болельщики «Брюинс» устроили форварду «Флориды» овацию
546 минут назадВидео
Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков и «+5» в 6 играх
2сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Флорида» одолела «Бостон», «Коламбус» забил 5 голов «Далласу», «Юта» принимает «Колорадо»
146сегодня, 02:35Live
Овечкин набрал 5-е очко в сезоне – передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00
4сегодня, 01:53
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо»
3вчера, 20:59
Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать, но дается тяжело»
4вчера, 20:19
Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»
1вчера, 20:07
Джозеф Бландиси: «Овечкин – прирожденный завершитель атак, а Кросби – более универсальный игрок. Состязание друг с другом мотивирует их каждый день»
4вчера, 19:31
«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол
25вчера, 19:20Видео
КХЛ. «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
260вчера, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
Чинахов набрал 1-е очко в сезоне – за передачу в матче с «Далласом». У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 10:16
сегодня, 03:25
Орлов сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника «Сан-Хосе» 0+5 в 6 играх
сегодня, 02:54
Сорокин выиграл 2-й матч подряд после 3 поражений – 33 сэйва из 36 против «Сан-Хосе»
сегодня, 02:38
Грицюк сделал передачу в матче с «Торонто». У форварда «Нью-Джерси» 0+4 в 6 играх
сегодня, 02:24
Малкин набрал очки в 4-м матче подряд – передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах
1сегодня, 02:10
«Спартак» в 12-й раз выиграл, уступая в три шайбы, и повторил рекорд «Ак Барса». У «Динамо» 11 таких побед в КХЛ, у СКА и «Металлурга» – по 9
6вчера, 21:13
Президент «Монреаля» о контракте Хатсона на 70,8 млн: «Когда речь о больших деньгах и долгих сроках – это сложно. Мы нашли компромисс»
2вчера, 20:54
Защитник «Торпедо» Бойков: «Гольф приносит ментальное расслабление, но это тяжелый спорт. Вроде смотришь: а что такого? Нужно просто ударить клюшкой по мячику. Но это игра одного миллиметра»
1вчера, 20:38
Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей – главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»
3вчера, 19:56
«Фантом-удаление». Буцаев про подножку Аланова в игре с «Металлургом»
4вчера, 19:47Видео