Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр

Коннор Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой».

Капитан «Эдмонтона » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:2 ОТ).

28-летний канадец прервал свою безголевую серию, состоявшую из 6 матчей со старта сезона. На его счету стало 8 (1+7) очков в 7 играх в сезоне при полезности «минус 2».

«Ойлерс» благодаря победе прервали серию поражений из 3 матчей.