48-летний хоккеист умер от остановки сердца во время матча любительской лиги в Нижегородской области

48-летний хоккеист умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области.

Трагедия произошла 11 сентября во время встречи клубов «Гармония» и «Криоген», матч проходил в ФОК «Волжский берег» в городе Кстово.

Защитник «Гармонии» Константин Моруга упал на лед без сознания на 13-й минуте матча В трансляцию матча, которая велась в соцсети, попал только момент, когда игра остановилась и на лед выбежали медики. Лежащему на льду хоккеисту проводили массаж сердца, но спасти его не удалось.

Позже Федерация Хоккея города Нижнего Новгорода сообщила, что игрок скончался из-за остановки сердца.