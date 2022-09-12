48-летний хоккеист умер от остановки сердца во время матча любительской лиги в Нижегородской области

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48-летний хоккеист умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области.

Трагедия произошла 11 сентября во время встречи клубов «Гармония» и «Криоген», матч проходил в ФОК «Волжский берег» в городе Кстово.

Защитник «Гармонии» Константин Моруга упал на лед без сознания на 13-й минуте матча В трансляцию матча, которая велась в соцсети, попал только момент, когда игра остановилась и на лед выбежали медики. Лежащему на льду хоккеисту проводили массаж сердца, но спасти его не удалось.

Позже Федерация Хоккея города Нижнего Новгорода сообщила, что игрок скончался из-за остановки сердца. 

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