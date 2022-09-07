Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе под Ярославлем

Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели в авиакатастрофе.

«7 сентября – особая дата для «Локомотива», КХЛ и всего российского хоккея: 11 лет назад в аэропорту Туношна потерпел крушение самолет с игроками, тренерами и персоналом ярославского клуба.

В 2022 году в этот день пройдет 5 игр, каждая из которых начнется с минуты молчания.

Домашние матчи проведут «Локомотив», «Витязь», СКА, ХК «Сочи» и минское «Динамо» – на каждой из арен будет организован мемориал для возложения цветов и сектор памяти, в котором на 44 места разложат шарфы с символикой ярославского клуба.

Все хоккеисты и тренеры играющих в этот день команд выйдут со специальными памятными шевронами на джерси и костюмах.

Для Ярославля седьмое сентября на долгие годы стало днем без хоккея – лишь в 2021-м «Локомотив» впервые с момента трагедии сыграл в этот день.

Соперником стало минское «Динамо», именно на матч с этой командой «железнодорожники» вылетали 10 лет назад.

Теперь ярославцам в особенную дату предстоит игра против «Нефтехимика». Утром 7 сентября в Успенском соборе пройдут служба и панихида по погибшим, также на Леонтьевском кладбище состоится возложение цветов. Кроме того, панихида и возложение цветов пройдут также в мемориальном комплексе поселка Туношна.

На матче «Локомотив» – «Нефтехимик» зрители увидят особое предматчевое шоу, почтут память погибших минутой молчания, большой перформанс, посвященный этой дате, готовят болельщики ярославцев», – говорится на официальном сайте .