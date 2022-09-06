Форварду СКА Воробьеву назначили 2 млн рублей штрафа за покупку военного билета

Форварду СКА Михаилу Воробьеву назначили 2 млн рублей штрафа за покупку военного билета.

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу 25-летнего хоккеиста, которого признали виновным в даче взятки сотруднику военкомата ради уклонения от службы в армии.

Ранее Воробьев признал свою вину и заявил о готовности служить в армии.

Во вторник суд допросил посредника передачи взятки Фарита Самигуллина, который проходит свидетелем по делам трех хоккеистов – Воробьева, Анвара Сулейманова (получившего вчера 5 лет лишения свободы условно) и Владислава Лукина.

Также состоялись прения сторон. Гособвинитель просил наказать хоккеиста штрафом в размере 3 миллионов рублей.

Один адвокат просил хоккеисту наказание в виде штрафа, другой – прекратить уголовное преследование против Воробьева.

После вынесения приговора защитники игрока воздержались от ответа на вопрос, довольны ли они решением суда и намерены ли его обжаловать.