Врио губернатора Ярославской области о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Каждый, кто сегодня выходит на лед за наш клуб, знает, что играет и за парней»

Михаил Евраев высказался о трагедии с «Локомотивом», произошедшей 11 лет назад.

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с игроками команды на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, выжил только бортпроводник Александр Сизов.

«Сегодня особая дата для Ярославской области и мирового хоккея. 11 лет назад в авиакатастрофе погибли игроки и члены команды «Локомотив», экипаж Як-42. Ребята ушли на взлете…

Время не уменьшает боль утраты. И не стирает память. Она живет в новых играх и победах. И в наших сердцах. И каждый, кто сегодня выходит на лед за наш клуб, знает, что играет не только за себя. Но и за парней.

Вечная память», – написал врио губернатора Ярославской области.

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