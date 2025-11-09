Василевский отразил 28 из 30 бросков в матче с «Вашингтоном». Победа – 5-я в последних 6 матчах

Андрей Василевский отразил 28 из 30 бросков в матче с «Вашингтоном».

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (3:2).

31-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков (93,3%) и записал в актив 5-ю победу в последних 6 матчах.

Всего в сезоне у Василевского 5 побед и 6 поражений в 11 матчах при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,64.