Яковлев и врио губернатора Ярославской области Евраев возложили цветы к могилам погибших игроков «Локомотива»

В Ярославле проходят памятные мероприятия в годовщину гибели «Локомотива».

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с игроками команды на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, выжил только бортпроводник Александр Сизов.

В правительстве Ярославской области сообщили, что в среду утром в Успенском соборе Ярославля состоялась литургия по погибшим хоккеистам. Затем прошла панихида на Леонтьевском кладбище, где похоронены многие жертвы трагедии. Цветы к их могилам возложили врио губернатора области Михаил Евраев, президент «Локомотива» , родные и близкие хоккеистов, а также болельщики.

Отмечается, что в перечне дальнейших мероприятий – церемония возложения цветов и панихида на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.

«Завершится день матчем между ярославским «Локомотивом» и нижнекамским на льду «Арены-2000». Он начнется с минуты молчания», – сообщили в правительстве Ярославской области.

Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе под Ярославлем