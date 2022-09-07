Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Боль от потери не утихает. Хоккеисты, тренеры и сотрудники той команды навсегда в наших сердцах!»

Роман Ротенберг вспомнил о трагедии с «Локомотивом», произошедшей 11 лет назад.
«Ровно 11 лет назад случилась страшная трагедия – от нас ушла команда великолепного «Локомотива». И сейчас боль от потери не утихает.
Впервые с того черного дня 7 сентября 2011 года нашей команде предстоит выйти на лед в годовщину катастрофы в Ярославле.
Сегодня СКА проведет матч с особыми нашивками в память о трагедии. Мы будем играть ради того, чтобы о хоккеистах, тренерах и сотрудниках того «Локомотива» помнили.
Они навсегда в наших сердцах!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга
Сегодня исполняется 11 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе под Ярославлем