«Хабаровский край – единственный регион на востоке России, где выступают три профессиональных клуба: в КХЛ, ФНЛ, Суперлиге по хоккею с мячом». Губернатор Дегтярев о спорте

Губернатор Хабаровского края дал поручения по совершенствованию спортивной инфраструктуры региона.

«В конце августа в Хабаровске прошел Дальневосточный фестиваль уличной культуры, посвященный искусству и спорту. Ко мне поступают вопросы от молодежи региона о создании зоны для занятий экстремальными видами спорта в любое время года.

Нет на территории нашего края таких комплексов – больших, удобных, соответствующих всем стандартам и требованиям, способных стать «магнитом» для всех активных ребят и девушек. Поэтому прошу Минспорт совместно с Минфином и городской администрацией подготовить консолидированное предложение построить в краевой столице такой центр – скейт-парк – уже в следующем году!

Наш регион – единственный на востоке страны, где выступают сразу три профессиональных клуба: в ( ), ( ), Суперлиге по хоккею с мячом ( ). Популярен и волейбол. До определенного времени у нас были хорошие традиции в женском варианте.

Поэтому Министерству спорта еще одно мое поручение – отработать вопрос по возрождению женской профессиональной волейбольной команды для участия на национальных площадках и побед в чемпионатах. И для этого у нас все необходимое», – сказал Михаил Дегтярев на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций.