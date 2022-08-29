Каменский о Калниньше в «Амуре»: «Попытки латвийской федерации сорвать переход – полнейшая глупость. Спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой»

раскритиковал попытку Федерации хоккея Латвии помешать переходу в .

ИИХФ одобрила переход вратаря в российский клуб, несмотря на то, что Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока. Позже LHF решила обжаловать это решение.

«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации – полнейшая глупость. Слава богу, ИИХФ заняла сторону клуба и хоккеиста. Остается только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой.

Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В ИИХФ еще остаются люди, понимающие это. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян, поскольку без них они выходят половинчатыми и неинтересными», – сказал вице-президент .