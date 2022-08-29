Каменский о Калниньше в «Амуре»: «Попытки латвийской федерации сорвать переход – полнейшая глупость. Спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой»

Теги Амур ИИХФ Валерий Каменский КХЛ Янис Калниньш Политика Хоккей

Валерий Каменский раскритиковал попытку Федерации хоккея Латвии помешать переходу Яниса Калниньша в «Амур».

ИИХФ одобрила переход вратаря в российский клуб, несмотря на то, что Федерация хоккея Латвии объявила, что заблокировала переход 30-летнего игрока. Позже LHF решила обжаловать это решение.

«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации – полнейшая глупость. Слава богу, ИИХФ заняла сторону клуба и хоккеиста. Остается только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой.

Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В ИИХФ еще остаются люди, понимающие это. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян, поскольку без них они выходят половинчатыми и неинтересными», – сказал вице-президент КХЛ.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные