Кожевников о шведах: «Они нам Полтавскую битву до сих пор простить не могут. Федерация там профашистская. Не надо с ними контракты подписывать»

осудил Федерацию хоккея Швеции и шведских отказников в КХЛ.

«Что делать со шведами? Не надо с ними контракты подписывать, чтобы они потом не отказывались играть. Они нам Полтавскую битву проиграли, до сих пор простить не могут. Шведов с детства этому учат, и федерация там тоже работает профашистская.

Надо заключать контракты с канадцами и американцами – они едут к нам, с ними все нормально. На шведах не сошелся клином свет. За ними федерация, они люди подневольные.

В том году сбежали финны, шведы, латвийцы. Зачем с ними заключать контракты? Один только Калниньш – мужик, который в приехал. С такими нужно осторожнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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