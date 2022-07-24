Вадим Епанчинцев: «Я нацелен на максимальные задачи, которые губернатор Дегтярев поставил перед «Амуром»

Главный тренер «Амура» сообщил, что нацелен на максимальные задачи.

– Вы, когда принимали предложение «Амура», не испугались того, что на протяжении нескольких лет главный тренер, начинающий сезон, до его завершения с командой не дотягивал?

– Ну, я же здесь? Значит, не испугало! Конечно, мы много внимания уделяем анализу тех ошибок, которые наша команда допускала в прошлых сезонах.

Я нацелен на максимальные задачи, которые поставил перед нами губернатор Хабаровского края, председатель Попечительского совета клуба Михаил Владимирович Дегтярев.

Понимаю, что на данный момент состав «Амура» нельзя назвать идеальным, но селекционная работа не завершена и будет вестись до закрытия трансферного периода. Ну а, возвращаясь к вопросу, хочу сказать – не надо зацикливаться на прошлом, все когда-нибудь меняется. Так почему бы не начать изменения уже в этом сезоне? – сказал Вадим Епанчинцев.

Губернатор Хабаровского края Дегтярев поставил «Амуру» задачу на сезон: «Выскочить из подвала. Курс на плей-офф, а там как спортивный принцип пойдет»