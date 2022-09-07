Губернатор Нижегородской области о победе «Торпедо»: «Ни одной паузы, мелкий пас, комбинации, скорость – как старый добрый советский хоккей!»

Губернатор Нижегородской области поздравил с первой победой в сезоне.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла со счетом 6:1.

«Есть первая победа нового «Торпедо» в новом сезоне!

Вдохновенная и красивейшая игра, счет 6:1! Против еще недавно «неудобного» «Амура». Ни одной паузы, мелкий пас, комбинации, скорость – как старый добрый советский хоккей!

И это самая молодая команда в КХЛ и восемь родных воспитанников нижегородской «Чайки», дебютировавших в .

Это наша команда! И наш хоккей! – с почином! Команду и болельщиков с победой! И так держать!» – написал Глеб Никитин.