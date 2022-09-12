Кожевников о Хартли: «Он бы не полетел в 12-матчевое расстрельное турне. Он же белый человек в белых перчатках»

не верит в возвращение на пост главного тренера .

– В Омск на торжественные мероприятия прилетел Хартли, некоторые болельщики хотели бы его возвращения в клуб.

– Поймите, Хартли – это грамотный временщик. Прилетел в голубом вертолете, выжал сиюминутный результат, забрал чемодан – и домой. По принципу «после нас хоть потоп». Повторюсь, нынешний потоп Омска связан с предыдущим тренером.

– Но Хартли с его опытом мог бы сегодня «порезать мясо»?

– (Смеется) Поверьте, Хартли, узнав, что в сентябре придется сидеть не в Москве с Балашихой, как он привык, а пролететь половину земного шара, в это 12-матчевое расстрельное турне вообще бы не полетел.

Он же белый человек, да еще в белых перчатках! Не какой-нибудь там чернорабочий Рябыкин, – сказал двукратный олимпийский чемпион.