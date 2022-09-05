Павел Зубов об игре «Авангарда» в матче с «Витязем»: «Отнес бы ошибки в обороне к делу случая. Уверен, они продолжат использовать схемы и стандарты Хартли»

высказался об игре в защите в матче с «Витязем» (2:3).

«На самом деле, совершенно не важно, что Рябыкин был защитником, потому что оборона в прежние времена и сейчас – это два совершенно разных вида спорта. Причем речь не о каких-то дальних 1980-х годах, и даже не о том хоккее, какой был, скажем, 10 лет назад. Все изменилось буквально за последнюю пятилетку!

По лекалам, по которым играли мы, работать сейчас просто нельзя. И нынешние тренеры, по сути, учатся прямо на ходу. Почему так происходит? Потому что хоккей развивается очень быстро. На это влияет и уменьшение площадок, что ведет к увеличению скоростей и скорости принятия решений. Плюс все изменения в правилах заточены на атаку, чтобы не было замедления игры.

Раньше в этом плане было проще – «пиджак» навесил на соперника и катаешься, а теперь даже за то, что чуть-чуть прижал шайбу к борту, тут же следует удаление.

Что произошло с «Авангардом» в матче с «Витязем»? Я бы отнес эти ошибки в обороне к делу случая. Почему? Уверен, «Авангард» продолжит использовать схемы и стандарты , в том числе и при игре в обороне. Зачем от этого отказываться, если тогда все было доведено до автоматизма, все получалось и давало результат? Как соперник, могу сказать, что взломать ту оборону было непросто, а добра от добра обычно не ищут.

Почему так уверен, что лекала Хартли используются? У него были фишки, которые я увидел и на старте этого сезона. Например, давайте разберем третий гол «Витязя». сыграл абсолютно по методике Хартли – он не контролировал игроков на пятачке, а хотел блокировать бросок. «Авангард» так и делает при защите собственных ворот. Другой вопрос, что на этот раз по стечению обстоятельств шайба от его клюшки залетела в ворота, что привело к поражению», – сказал бывший тренер «Ак Барса».