Кожевников об «Авангарде»: «Тяжело играть 12 матчей подряд на выезде, если в команде такие вратари. Связка Демченко и Галимова не очень стабильная»

прокомментировал выступление «Авангарда» в сезоне-2022/23.

Омский клуб проиграл три матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ.

– Тяжело играть 12 матчей подряд на выезде, если в команде такие вратари. Связка Демченко и Галимова не очень стабильная, сильная и перспективная. Вратарская линия – это самое главное. Но что делать – такие игроки были на рынке. В «Авангарде» будут искать вратаря.

– Сказывается, что это и первые матчи Дмитрия Рябыкина как главного тренера?

– Конечно, ему тяжело. Он неплохой тренер, но команде нужен вратарь.

– Как можно исправить ситуацию в «Авангарде» в ближайших матчах?

– Больше играть от обороны и снимать таким образом нагрузку с вратарей, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Вратарь Спаркс попал в сферу интересов «Авангарда» (Metaratings)