Кожевников об «Авангарде»: «Тяжело играть 12 матчей подряд на выезде, если в команде такие вратари. Связка Демченко и Галимова не очень стабильная»

Александр Кожевников прокомментировал выступление «Авангарда» в сезоне-2022/23.
Омский клуб проиграл три матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ.
– Тяжело играть 12 матчей подряд на выезде, если в команде такие вратари. Связка Демченко и Галимова не очень стабильная, сильная и перспективная. Вратарская линия – это самое главное. Но что делать – такие игроки были на рынке. В «Авангарде» будут искать вратаря.
– Сказывается, что это и первые матчи Дмитрия Рябыкина как главного тренера?
– Конечно, ему тяжело. Он неплохой тренер, но команде нужен вратарь.
– Как можно исправить ситуацию в «Авангарде» в ближайших матчах?
– Больше играть от обороны и снимать таким образом нагрузку с вратарей, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Вратарь Спаркс попал в сферу интересов «Авангарда» (Metaratings)