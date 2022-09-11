Хартли прилетел в Омск не в качестве сменщика Рябыкина. Его визиты будут регулярными («Матч ТВ»)

Боб Хартли прилетел в Омск не в качестве замены Рябыкина, его визиты будут регулярными.
Об этом сообщает журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков.
«Как нам стало известно, Хартли прилетел в Омск не для того, чтобы заменить Рябыкина на тренерском посту.
Кроме того, визиты Хартли в Омск будут регулярными – так, его ждут в начале октября на открытие новой арены», – говорится в материале.
Сегодня Хартли был замечен болельщиками «Авангарда» в аэропорту Шереметьево.
Канадский специалист возглавлял «Авангард» на протяжении 4 сезонов и выиграл с ним Кубок Гагарина в 2021 году.
В этом году Хартли оставил свой пост, его заменил Дмитрий Рябыкин. Омский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений.